Rappels par Santé Canada de plusieurs produits de consommation

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie désire informer les citoyens que Santé Canada a annoncé des rappels de produits de consommation qui peuvent occasionner des brûlures, des incendies ou même dans certains cas des explosions.



Ces rappels concernent des écouteurs sans fil Jobsite Pro de Dewalt, divers pots à feu de table de la compagnie JHY Design, des torches extérieures en métal de marque Lambeth, des poignées d’alimentation qui sert de source d’alimentation portative accessoire pour les synthétiseurs et les appareils à effets musicaux d’Elektron, des ventilateurs soufflants B-Air d’Intertex LLC et des blocs-batteries GLW utilisés dans les trottinettes ou planches gyroscopiques autoéquilibrantes Hovertrax 2.0. Pour connaître les détails sur les articles touchés par ces rappels, les utilisateurs peuvent consulter le site de Santé Canada à l’adresse https://recalls-rappels.canada.ca/fr.



Dans tous les cas, il est conseillé d’arrêter d’utiliser les produits en question et de contacter le manufacturier.