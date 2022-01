Des souris débarquent chez Proanima

Les Services animaliers Proanima hébergent maintenant Guy Mongrain, Spider, Papi et Serge. Ces mignonnes souris vivent présentement ensemble, mais les mâles doivent préférablement être seuls dans leur environnement, pour éviter les bagarres.

Ces quatre messieurs sont sociaux et curieux. Certains sont plus timides que d’autres. Le refuge a des souris blanches, brunes et beiges disponibles pour adoption.