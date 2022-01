Rappel à la population:



Seulement les usagers nécessitant des soins immédiats sont admis dans les urgences.



Les services suivant ne sont pas donnés à l’urgence:



Test de dépistage ou un résultat de dépistage si votre condition médicale est stable



Attestation médicale pour votre employeur (reliée à la COVID-19)



Renouvellement de prescription qui peut être fait par votre pharmacien.



Dois-je consulter si j’ai la COVID-19?



Nous encourageons la population qui a la COVID à consulter ce guide pour évaluer s’ils doivent se rendre à l’urgence ou non. https://bit.ly/31z4lUG



Nous incitons les gens ayant des symptômes légers à prendre soin d’eux en utilisant le guide autosoins du Gouvernement du Québec. https://bit.ly/3HMu0sj



La plupart des personnes infectées guérissent sans traitement particulier et se rétablissent en environ deux semaines. Vous pouvez donc, dans la majorité des cas, vous soigner à la maison.





Pour tout autre problème de santé mineur, voici les options qui s’offrent à la population:



Communiquer avec Info-Santé au 8-1-1 où une infirmière pourra conseiller et diriger la personne vers le service approprié.



Consulter son pharmacien.



Consulter son médecin de famille.



Consulter un médecin de famille dans une clinique sans rendez-vous.



Nous rappelons également qu’il est important de rester courtois et collaboratif avec nos équipes!