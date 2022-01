Un nouveau site de vaccination ouvre bientôt ses portes à Beloeil

Avec la vaccination qui continue de s’accélérer pour les différentes clientèles au cours des prochaines semaines, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est poursuit ses efforts en ouvrant un 5e site de vaccination sur son territoire.



Le local situé au Mail Montenach, (600 Boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil) dans l’ancien local du Dollorama, près du Bureaupro Citation, Entrée 4, sera prêt à accueillir la population pour leur dose de rappel dès le 14 janvier. Entre-temps, nous encourageons les gens à se rendre sur le site de Clic Santé pour prendre rendez-vous dès maintenant.



« Le nouveau variant Omicron, extrêmement présent au Québec, et ailleurs dans le monde, est très transmissible. Recevoir sa 3e dose de vaccin demeure la meilleure façon de se protéger contre les effets graves possibles du variant et d’épargner ses proches », rappelle Nathalie Chénier, directrice de la vaccination COVID au CISSS de la Montérégie-Est.



Vous souhaitez prêter main-forte ?



Nous sommes toujours à la recherche de personnel souhaitant contribuer aux efforts de vaccination pour différents postes. Les personnes intéressées sont invitées à postuler via la plateforme Je Contribue.