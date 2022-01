La Ville de Sainte-Julie s’adapte à la suite des dernières directives gouvernementales

Pour faire suite aux dernières annonces gouvernementales en lien avec la COVID-19, la Ville de Sainte-Julie annonce des modifications dans ses activités de loisir et à la bibliothèque municipale qui témoignent de sa volonté de maintenir le plus de services possible à la population en les adaptant aux mesures. De plus, elle annonce la tenue des séances du conseil en mode virtuel jusqu’à nouvel ordre.



Activités du Service des loisirs

Les cours culturels et sportifs qui devaient commencer en janvier sont reportés au samedi 5 février, si les conditions sanitaires le permettent. Les personnes inscrites ont reçu un courriel à cet effet et pourront se faire rembourser si les nouvelles dates ne leur conviennent pas. Comme il reste des places dans plusieurs cours, la Ville prolonge la période d’inscription jusqu’au 30 janvier inclusivement. Les cours offerts et les inscriptions sont disponibles sur le site ville.sainte-julie.qc.ca.



Activités libres en gymnase et patin libre

Dès le 14 janvier, il sera possible de louer un terrain de pickleball ou de badminton dans les gymnases de l’école secondaire en dyade ou bulle familiale. Il sera également possible de réserver sa place au patin libre, soit seul ou en bulle familiale. Les inscriptions seront possibles en ligne à compter du 10 janvier prochain à 13 h sur le site Web de la Ville de Sainte-Julie. Le port du masque sera exigé en tout temps dans les déplacements, le passeport vaccinal et une preuve d’identité devront être présentés avant de participer à l’activité et la distanciation avec les participants qui ne font pas partie de la même bulle devra être respectée.



Bibliothèque

La bibliothèque sera maintenant fermée les dimanches. Toutes les activités se font en mode virtuel seulement. De plus, les activités suivantes sont annulées : bébés contes, formation en 3 cours sur la tablette iPad d’Alphanumérique, ateliers de photographie avec le superutilisateur du Médialab, club codage du Médialab, ateliers sur les outils de généalogie, club de tricot et formation à l’ordinateur et à Internet du Club Mont-Bruno.



De plus, rappelons que depuis le 21 décembre, un maximum de 25 usagers est admis dans la bibliothèque. L’entrée se fait exclusivement par le stationnement situé derrière la bibliothèque et la sortie se fait exclusivement par la porte donnant sur la rue de Murano. Les places assises, les ordinateurs de la salle informatique et les salles d’étude ne sont plus accessibles et les usagers sont encouragés à effectuer des réservations téléphoniques pour éviter la circulation dans les allées de la bibliothèque. Une distance de deux mètres doit être respectée en tout temps, en plus du lavage de main et du port du masque qui demeurent obligatoires. La chute à livres extérieure est accessible en tout temps et les mises de côté par téléphone ou avec le formulaire en ligne de Réponseàtout sont à privilégier.



Séance publique du conseil municipal

La prochaine séance publique du conseil municipal qui se tiendra le mardi 18 janvier à 19 h 30 se déroule ra exclusivement en mode virtuel en direct sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie. Il est possible de poser des questions à l’avance en écrivant à l’adresse greffe@ville.sainte-julie.qc.ca jusqu’à midi la journée de la séance. De plus, les citoyens pourront écrire leurs questions dans le clavardage de la diffusion en direct et les questions seront lues au conseil municipal pendant la période de questions.



Rappel – Fermeture de l’hôtel de ville et services à distance

La Ville rappelle également que les visiteurs ne sont plus admis à l’hôtel de ville. Les personnes incapables de transiger en ligne pourront être accommodés au besoin. Les cartes loisirs sont émises par courriel ou à la bibliothèque et le service d’assermentation se fait de façon virtuelle. Les employés de bureau sont en télétravail, mais tous les services municipaux sont maintenus. Les citoyens sont encouragés à utiliser les services en ligne lorsque possible. Le Service aux citoyens est offert par téléphone et courriel du lundi au jeudi de 8 h à 19 h de même que le vendredi de 8 h à 16 h.



La Ville est en lien constant avec les intervenants concernés afin d’adopter toute autre mesure requise dans les prochains jours. Elle rappelle aussi l’importance de respecter les précautions suggérées sur le site quebec.ca/coronavirus.