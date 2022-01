La Bouchervilloise Gabriela Campos Mendanha championne du monde juvénile de jiu-jitsu

Celle qui rêve de marquer l’histoire du jiu-jitsu brésilien,Gabriela Campos Mendanha, a décroché le titre de championne du monde lors de la compétition la plus prestigieuse de la Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien qui se tenait à Anaheim, en Californie.

La Bouchervilloise âgée de 16 ans se souviendra toujours du 10 décembre 2021 lorsque pour la première fois, elle met les pieds sur les tatamis du plus grand évènement mondial de jiu-jistu brésilien, et réussit à monter sur la plus haute marche du podium dans la catégorie juvénile 1, poids plumes.

Après avoir remporté une médaille d’or aux Championnats panaméricains en septembre dernier, Gabriela s’est envolée vers son défi ultime. Une fois de plus, elle a conquis l’or dans sa division, où personne n’a pu marquer de point ni même gagner un avantage contre elle, relate sa mère Fernanda Campos. Elle s’est par la suite inscrite dans la division « libre » qui combine toutes les catégories de poids et qui est ouverte aux participants qui se sont hissés sur le podium dans les rondes précédentes. Dans cette division, elle a décroché une médaille de bronze.

L’élève en sport-études à l’école secondaire De Mortagne a commencé à pratiquer cet art martial à l’âge de 6 ans. Elle s’entraîne avec passion à l’école Gracie Barra de Brossard.

« J’adore ce que je fais !, lance l’athlète. J’ai cet objectif en tête depuis que j’ai 6 ans. Il n’y a pas de raccourcis possibles. Le secret est la bonne gestion de mon temps d’entraînement. Comme mon père qui est mon entraîneur, Rodrigo Mendanha, le dit souvent: ‘’le travail acharné se fait à l’entraînement, la compétition est le moment pour s’amuser’’. Et je me suis beaucoup amusée ! »

Après quelques jours de célébrations, Gabriela est de retour sur les tatamis, à l’entraînement et en préparation pour la prochaine saison.