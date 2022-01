Retour des mesures d’aide d’urgence pour les entreprises

À la lumière des plus récentes annonces faites par le gouvernement du Québec quant au resserrement des mesures sanitaires et à la fermeture exigée pour plusieurs secteurs d’activités, le Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville (SDE) souhaite informer rapidement les entreprises touchées qu’elles peuvent dès maintenant faire une demande pour profiter d’un soutien financier. Ainsi, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et le Volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) sont de nouveau disponibles.

Pour Martin Damphousse, préfet de la MRC et maire de Varennes, il est essentiel d’agir rapidement pour soutenir les entreprises de la région : « comme ce fut le cas dès le début de la pandémie en 2020, le SDE mettra toute l’énergie nécessaire pour intervenir de façon proactive auprès des entreprises du territoire pour les aider à passer à travers cette nouvelle épreuve. J’invite les entrepreneurs à communiquer rapidement avec l’équipe pour pouvoir bénéficier des diverses mesures d’aide disponibles. Les ressources nécessaires seront mises en place pour traiter les demandes le plus rapidement possible. »

Pour le moment, les secteurs d’activités principalement visés par les aides financières sont les bars, les cinémas, les salles de spectacles, les salles d’entraînement ainsi que les centres d’amusement et récréatifs. Cependant, d’autres types d’entreprises pourraient être admissibles éventuellement en cas de nécessité. En raison de la période des Fêtes, il pourrait y avoir un délai dans le traitement des demandes, mais tout sera fait pour répondre le plus tôt possible.

Les programmes d’aide sont proposés avec les mêmes conditions que celles des derniers mois. Puisque plusieurs des entreprises affectées par ces nouvelles mesures avaient déjà déposé une demande par le passé, le traitement des dossiers sera grandement simplifié.

Les demandes de prêt d’urgence peuvent être effectuées par courriel à l’adresse blavoie@margueritedyouville.ca ou par téléphone au 450 583-3303, poste 222.