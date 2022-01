Cet hiver, soyez source de réconfort et donnez du sang

L’hiver apporte son lot de changements. Par contre, une

chose ne change pas : les besoins en produits sanguins. En faisant un don de sang, vous offrirez un réconfort d’une valeur inestimable aux personnes malades.

La Ville de Varennes vous invite à la collecte de sang qui se tiendra le mardi 11 janvier de 10 h à 20 h. Elle aura lieu à la Maison des Aînés située au 2016, boulevard René-Gaultier à Varennes. L’objectif de cet évènement est de 140 donneurs. Soyez nombreux à prendre rendez-vous!

Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez dorénavant réserver votre place en ligne en créant votre profil au : jedonne.hemaquebec.qc.ca/. Vous pouvez également contacter le 1 800 343-7264 (SANG).

En temps de pandémie, Héma-Québec met tout en place pour continuer à faire du don de sang une expérience sécuritaire. De nombreuses mesures sont prises sur l’ensemble des sites de collecte.

Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’HémaQuébec au www.hema-quebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?



À propos d’Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d’origine humaine de qualité. HémaQuébec, c’est plus de 1 400 employés, près de 255 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 750 000 produits biologiques d’origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.