Un 1er janvier à jouer dehors, à Boucherville !

Les températures douces du premier janvier 2022 auront permis à bien des amateurs de plein air de Boucherville et de la Rive-Sud de s’en donner cœur joie en allant jouer dehors.

Sylvain Dufault, un véritable passionné de sorties estivales comme hivernales a navigué durant plus de 2h30 sur les eaux calmes du fleuve St-Laurent à bord de son kayak de 12 pieds, tout comme au moins six autres kayakistes qui avaient mis à l’eau leurs embarcations toutes rouge près du quai Yvon Julien, face au boulevard Montarville.

Et lorsque Sylvain a ramené son kayak sur la terre ferme, près de la station de pompage Bachand, deux pêcheurs tendaient la ligne en eau livre juste derrière lui, pour tenter de capturer un premier poisson en ce premier janvier aussi.

Un peu plus tard, deux bateaux ont été vu naviguant sur le fleuve, le premier se dirigeait vers des sites de pêche et le second, revenant fort probablement d’une dernière chasse à la sauvagine car plusieurs coups de feux avaient été entendus près de la route 132, aux limites de Boucherville et de Longueuil au cours des heures précédentes.

Pendant ce temps, sur la piste cyclable du boulevard Marie Victorin, au moins cinq cyclistes (dont deux avec des vélos à roues surdimensionnées) profitaient des conditions agréables pour s’offrir une balade sur deux roues tout en côtoyant des dizaines de marcheurs en quête d’une première bouffée d’air frais en ce premier jour de 2022, sous les yeux des enfants qui patinaient sur la surface glacée du parc de la maison Louis-H Lafontaine.

Malgré la pandémie et les restrictions sanitaires les amateurs de plein air de Boucherville ont de toute évidence pu démarrer 2022 en jouant dehors.