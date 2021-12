Jean-Marc Léveillé de retour à la direction de l’Orchestre symphonique de Longueuil

Jean-Marc Léveillé est de retour à l’Orchestre symphonique de Longueuil. Il vient d’être nommé directeur général de l’OSDL. Monsieur Léveillé a occupé le poste de président-directeur général durant un an, soit de mai 2020 jusqu’au mois de mai 2021. Il a aussi été président du conseil d’administration de l’Orchestre et membre du conseil pendant de nombreuses années. Jean-Marc a de multiples réalisations à son actif, entre autres lors de cette période difficile, où il a soutenu les initiatives du directeur artistique et chef attitré, Alexandre Da Costa, et a tenu l’équipe soudée dans un objectif commun qui est la réussite et la pérennité de l’OSDL. « Nous sommes aujourd’hui très heureux du retour de Jean-Marc qui a toujours su mener une gestion des coûts optimale, notamment dans le contexte difficile de la pandémie et il a su prendre des décisions stratégiques et efficaces tout au long de ces dernières années et continuera à le faire durant les prochaines années; cette nomination renvoie un signal fort pour la stabilité et la pérennité de l’Orchestre symphonique de Longueuil, tant auprès de l’équipe administrative, des musiciens, des partenaires que de tous les amis de notre Orchestre », a déclaré monsieur Jean-Jacques Rainville, président du conseil d’administration de l’Orchestre.

On se rappellera aussi que Jean-Marc Léveillé avait quitté son poste en mai dernier pour tenter une percée politique en se portant candidat à la mairie de la Ville de Longueuil le 7 novembre dernier. Sa défaite l’a donc rapidement ramené dans le giron de l’Orchestre symphonique de Longueuil.