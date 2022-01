Boucherville suspend l’ensemble de ses activités intérieures jusqu’au 10 janvier

La Ville de Boucherville annonce qu’elle suspend dès maintenant l’ensemble de son offre d’activités intérieures (sports et loisirs) au moins jusqu’au 10 janvier prochain à la suite de l’annonce des nouvelles mesures sanitaires du gouvernement du Québec.



Activités extérieures

Les activités sportives et récréatives restent accessibles. Les patinoires extérieures, les pentes à glisser, les roulottes à patins et le prêt d’équipement sportif au chalet du parc Pierre-Laporte demeurent ainsi ouverts, à condition de respecter rigoureusement les mesures sanitaires et la capacité indiquée s’il y a lieu.



Services essentiels, administratifs et permis

Tous les services essentiels (911, service des incendies, service de police, collectes des matières résiduelles, fuites et refoulements, voirie, etc.) et administratifs sont maintenus. Nous vous rappelons que la priorité est toujours accordée aux services en ligne et par téléphone. Néanmoins, les citoyens qui doivent se présenter à l’hôtel de ville peuvent le faire en prenant rendez-vous avec la direction concernée. Consultez le boucherville.ca/coronavirus pour obtenir les coordonnées.



Liste des bâtiments ouverts

Sur rendez-vous seulement

• Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville)



Sans rendez-vous en fonction des heures d’ouverture

• Bibliothèque Montarville-Boucher-de-la-Bruère

La bibliothèque sera ouverte les 3 et 4 janvier de 10 h à 17 h.

Renseignements : https://bit.ly/3yOlea5





Liste des bâtiments fermés



• Ateliers municipaux Dominique-Riendeau

• Café centre d’art

• Centre des glaces Gilles-Chabot

• Centre Mgr-Poissant

• Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

• Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

• Cercle social Pierre-Boucher

• Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

• Maison des jeunes La Piaule (Les activités se déroulent de façon virtuelle)



Boutiques sportives

Les boutiques sportives du Centre des glace Gilles-Chabot et du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier soit Côme Gauthier sports et Nation sport demeurent ouvertes.



Renseignements

La Ville de Boucherville s’ajustera en fonction des directives du gouvernement du Québec et vous tiendra informé de l’évolution de la situation. Les citoyens peuvent suivre l’évolution de la situation en consultant notre site Web et nos médias sociaux.



boucherville.ca/coronavirus