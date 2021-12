Lowe’s Canada a distribué plus de 5 300 cadeaux à des enfants

Lowe’s Canada annonce que son réseau a permis d’amasser et de remettre plus de 5 300 jouets, toutous et autres cadeaux à des enfants défavorisés partout au Canada. En partenariat avec Opération Père Noël au Québec et l’Armée du Salut dans le reste du Canada, les magasins corporatifs et affiliés Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt participants se sont temporairement transformés en pôle Nord pour recevoir et entreposer les cadeaux offerts par de généreux donateurs.

« Le temps des Fêtes devrait être un moment de réjouissance, de partage et de festivités. Encore une fois cette année, je suis touché par la solidarité, la générosité et le dévouement de nos associé(e)s et de nos communautés. Grâce à leurs efforts, des enfants – petits et grands – pourront vivre des moments magiques et avoir la chance de développer un cadeau pour les Fêtes », a indiqué Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, développement durable et protection des actifs.

Au Québec, en collaboration avec Opération Père Noël, quelque 360 associé(e)s ont reçu la liste de souhaits d’un enfant, en plus d’acheter puis emballer les cadeaux et de signer leur envoi de la main du père Noël. L’organisme a remis les cadeaux aux enfants juste à temps pour les Fêtes. Par ailleurs, pour une 3e année consécutive, Lowe’s Canada a été reconnue comme le père Noël officiel de la Rive-Sud de Montréal, là où est situé son siège social.

« Opération Père Noël s’occupe notamment d’enfants vivant dans des familles très pauvres, ou même ayant été abandonnés. Grâce à l’aide de généreux donateurs comme l’équipe de Lowe’s Canada, ce sont plus de 20 600 de ces enfants, provenant de toutes les régions du Québec, qui ont v.cu la magie des Fêtes », a souligné Thérèse Guillemette, cofondatrice d’Opération Père Noël et surnommée la mère Noël.