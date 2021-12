Un élan de générosité record pour la Guignolée du cégep Édouard-Montpetit

Les activités organisées dans le cadre de la Guignolée du cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) ont connu un franc succès encore cette année permettant d’amasser plus de 7 000 $. Il s’agit d’un nouveau record.

Grâce à la générosité de la communauté, les quelque 2 600 $ amassés au Cégep et les quelque 4 300 $ amassés à l’ÉNA iront directement aux étudiants qui vivent une situation précaire. Ils pourront ainsi combler leurs besoins de première nécessité et avoir un répit pour qu’ils puissent se concentrer sur la réussite de leurs études.



La mobilisation est synonyme de succès

Les équipes de la Direction des affaires étudiantes et communautaires du Cégep et de l’ÉNA se sont une fois de plus mobilisées pour organiser cette grande Guignolée. « Nous sommes fiers de voir l’élan de générosité aussi bien des membres du personnel que des étudiants, mentionne Bruno Jobin, directeur des affaires étudiantes et communautaires. La Guignolée est une tradition importante chez nous, les gens sont heureux d’y participer année après année. En cette édition 2021, les besoins se font sentir plus que jamais et nous sommes fiers de pouvoir soutenir nos étudiants dans le besoin. Nous avons été témoins d’une belle solidarité, pour le grand bonheur de tous. »



« Tout au long de l’année, la Fondation du Cégep et de l’ÉNA est l’endroit tout indiqué pour faire des dons qui contribueront à réchauffer le cœur des étudiants aux moyens financiers limités, à encourager leurs passions positives et le dépassement de soi. Vos dons sont de réels moteurs de changement », mentionne Geneviève Déry, directrice générale de la Fondation du Cégep et de l’ÉNA.