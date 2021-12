Longueuil investira 17 millions $ pour revamper sa canopée urbain

La Ville de Longueuil réalisera de nombreux travaux d’aménagement au cours des deux prochaines années dans divers parcs, parcs nature, boisés urbains, rues et espaces publics du territoire. La Ville prévoit ainsi investir 17,5 M$ pour mettre en place d’importantes actions de verdissement et pour procéder à des coupes d’arbres morts. Afin d’assurer une régénérescence forestière optimale, pour chaque arbre abattu, la Ville en plantera cinq nouveaux de calibres variés, ce qui permettra un renouvellement accéléré de la canopée urbaine et minimisera l’effet des dégâts de l’agrile sur le paysage.

Du montant total, 7,1 M$ seront consacrés au reboisement dans les parcs nature. Près de 3 M$ serviront à mettre en œuvre la Politique de l’arbre. Un peu plus de 3 M$ seront quant à eux utilisés pour lutter contre les ravages de l’agrile du frêne, notamment pour abattre des arbres morts dans les parcs nature. Des sommes sont également réservées pour l’éradication de plantes envahissantes, comme le nerprun.

Un règlement sur les démolitions

Par ailleurs, les élus ont également adopté mardi dernier un règlement régissant la démolition d’immeubles qui permettra la création d’un comité d’étude des demandes de démolition d’immeubles et de son fonctionnement. Ce projet s’appliquera aussi à toute demande de certificat d’autorisation pour la démolition d’un immeuble patrimonial, un bâtiment principal possédant une valeur patrimoniale potentielle, un bâtiment principal construit avant 1940 et un bâtiment principal comprenant trois logements ou moins et étant situé dans un quartier ancien.

Deux millions de plus pour la relance économique

Enfin, une entente a été conclue entre Longueuil et le ministère de l’Économie et de l’Innovation pour permettre à la Ville d’obtenir une subvention de 2 M$ pour accélérer la relance économique postpandémique de son centre-ville.

Longueuil a déjà élaboré un plan d’action qui mettra de l’avant des initiatives locales au centre-ville au cours des deux prochaines années, notamment en réalisant des aménagements comprenant des travaux d’infrastructures, l’installation de mobilier permanent ou en fournissant de l’aide aux entreprises.