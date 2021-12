Une augmentation moyenne du compte de taxes de 3,4 % à Longueuil en 2022

Les contribuables de Longueuil devront composer avec une augmentation moyenne de taxes de 3,4 %. Il s’agit de la plus importante hausse qu’auront à subir les Longueuillois depuis au moins cinq ans. L’an dernier tout comme en 2018, il y avait eu gel de taxes et en 2020, une augmentation de 2,5 % L’augmentation de 2022 est une moyenne car dans le cas des arrondissements de Saint-Hubert et de Greenfield Park, l’augmentation du comte de taxes sera plutôt de 4,3 % Dans ses compétences locales, le budget 2022 présente une hausse de 5,8 % par rapport à 2021, pour un total de 487,9 M$.



« Nous avons dû nous adapter et trouver des solutions pour continuer à fournir des services de qualité aux citoyens. Hausser les taxes de 3,4 % est nécessaire pour la santé financière de la Ville, notamment en raison du manque à gagner de 27 M$ pour la prochaine année, lequel est entre autres causé, en partie, par les gels de taxes à répétition des dernières administrations. Notre plan pour assurer la saine gestion des finances publiques prévoit toutefois une diminution marquée du déficit prévu à combler sur les trois prochaines années, en passant de 27 M$ cette année à environ 9 M$ l’an prochain, pour finalement atteindre l’équilibre en 2025 grâce à différentes mesures budgétaires.



Le budget 2022 prévoit quelques nouvelles mesures dont la création d’un Office de participation publique de Longueuil (OPPL), une instance permanente paramunicipale formée de commissaires indépendants qui mettront leur expertise au profit de la vie citoyenne. La réservation d’une somme pour la nomination d’un conseiller scientifique en chef de la Ville de Longueuil permettra également de coordonner la production de données et de statistiques au sein de l’appareil municipal, en plus de vulgariser l’information accessible aux citoyennes et aux citoyens, toujours dans un objectif de transparence.



Enfin, pour la première fois depuis les fusions municipales, la Ville de Longueuil étalera la variation de la valeur des immeubles inscrite dans son nouveau rôle triennal d’évaluation 2022-2023-2024, lequel entre en vigueur en janvier.