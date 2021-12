Arrêt temporaire du service de bain libre au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier à Boucherville

En raison de l’évolution des cas de COVID-19 et au manque de personnel disponible en lien avec la pandémie, la Ville de Boucherville est dans l’obligation d’annuler le service de bain libre de façon temporaire au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, et ce, au moins jusqu’au 3 janvier prochain.



La Ville de Boucherville vous tiendra informé lorsque la situation sera rétablie. Les citoyens peuvent suivre l’évolution de la situation en consultant le site Web et les médias sociaux. boucherville.ca/coronavirus.