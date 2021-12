Ski de fond : Justin Boudreau à un pas du podium

Trois skieurs du club Montériski sont venus bien près de monter sur le podium lors de la deuxième étape de la Coupe Canada de l’Est disputée la fin de semaine dernière au Mont-Sainte-Anne. Justin Boudreau de Boucherville a raté la médaille de bronze par 0,3 seconde n’accusant un retard que de 1,2 seconde sur le gagnant de la course au 10 km style libre chez les moins de 18 ans. La veille, au 10 km classique, il avait également terminé au quatrième rang. Justin connaît un début de saison remarquable avec une troisième place, trois quatrièmes et une cinquième position lors des six épreuves qu’il a disputées en décembre.

Le sénior Étienne Hébert de Varennes a terminé au quatrième rang aux épreuves du 10 km classique samedi et en style libre dimanche. Le Longueillois Xavier Lefebvre s’est aussi adjugé la 4e position dans l’épreuve du samedi au 10 km classique chez les M20. Il a dû toutefois se contenter du 7e rang au 15 km style libre devant composer avec une perte de ski en début de course.

Dans la catégorie des moins de 18 ans, Emmanuelle Paquet de Boucherville a pris la cinquième place dans l’épreuve féminine du 5 km classique alors que Jérémy Lantz faisait de même au 10 km style libre chez les hommes (M18) après avoir ravi la sixième position la veille en classique. Soulignons également les résultats obtenus par Alexandre Bourque (M20) de Saint-Basile-le-Grand qui a terminé aux 6e et 8e rangs respectivement dans les épreuves du 10 km classique et du 15 km style libre.

Xavier Lefebvre et Alexandre Bourque participeront au camp de sélection de l’équipe canadienne junior de ski de fond qui se tiendra à Canmore en Alberta au début de janvier. La sélection canadienne sera formée de cinq skieurs et se rendra en Norvège pour les Mondiaux juniors et U23 du 21 au 27 février.