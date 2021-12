Les brèves de Boucherville : le projet de complexe multisports s’approche de la réalité

La Ville de Boucherville entame la phase 3 de son plan sportif en démarrant l’implantation d’un tout nouveau complexe multisports qui sera greffé au Centre des glaces Gilles-Chabot, derrière l’école secondaire De Mortagne.

Le conseil municipal a en effet adopté un règlement décrétant les travaux de construction et autorisant une dépense de 30 498 206 $ étalée sur deux années, en 2022 et en 2023.

De ce montant, la ville investit en argent comptant la somme de 7 M$, en plus de compter sur une aide de 4 M$ du gouvernement fédéral. Boucherville entend par ailleurs formuler à nouveau une demande de subvention auprès du gouvernement du Québec.

Le complexe comprendra un terrain de soccer, une piste de course, un gymnase, une palestre, une salle polyvalente, un local multifonctionnel, des allées de pétanque, des bureaux administratifs, des vestiaires et des espaces communs.

Un nouveau service municipal

La Ville de Boucherville vient de créer un nouveau service. En fait, la direction de l’urbanisme a été scindée en deux services; soit la direction de l’urbanisme qui a un budget en 2022 de l’ordre de 2 682 685 $ et la nouvelle direction de l’environnement, de la lutte aux changements climatiques et de la transition écologique. Cette direction dispose d’un budget de 1 209 405 $.



Une pluie de subventions

Puisque la pandémie de la COVID-19 a entraîné de multiples problèmes au sein de la communauté et tout particulièrement au sein des organismes à but non lucratif, la Ville de Boucherville a convenu de leur venir en aide en leur accordant des aides financières pour l’exercice financier 2021.

Trente-trois organismes bénéficient de subventions totalisent la somme de 561 932 $.

À cela s’ajoutent par ailleurs des subventions de 5000 $ accordées à la Guignolée des médias de la Rive-Sud et à la guignolée du Comité d’entraide de Boucherville