Une première en Montérégie!: une table magique au Centre d’hébergement Jeanne-Crevier

C’est avec un grand plaisir et fierté que la Fondation Jeanne-Crevier a procédé à l’achat de ce nouvel outil qui saura être bénéfique pour tous les résidents du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier, quel que soit leur état de santé. En plus d’améliorer leur qualité de vie et de favoriser la réduction de nombreux symptômes, cette table a le potentiel de faciliter le travail des employés du Centre d’hébergement.

Muni d’un projecteur et de détecteurs de mouvement, l’appareil transforme n’importe quelle surface plane en une trentaine de jeux immersifs et rassembleurs grand format. Ça donne l’impression que c’est un jeu, mais en réalité, c’est une thérapie pour les résidents.

« On le voit immédiatement : dès qu’ils commencent à utiliser la table, ils sortent de leur apathie », ajoute Valérie Larochelle, cofondatrice de l’entreprise Eugeria, qui distribue la table Tovertafel au pays.

Le dispositif est l’invention d’une doctorante néerlandaise qui voulait divertir les aînés aux prises avec des troubles cognitifs, mais aussi calmer leurs symptômes, comme l’errance nocturne, l’agitation ou les changements brusques d’humeur.