Une Bouchervilloise publie un livre de recettes santé

Des livres de recettes, il y en a des tonnes ! Cela dit, la Bouchervilloise Sofy Léveillé réalise un grand rêve en lançant son premier livre. Avant de démarrer son entreprise Naturellement Sofy en 2016, elle a travaillé durant 20 ans en contrôle de la qualité dans un laboratoire d’une industrie alimentaire de Boucherville. Avec cette expertise et ses études en diététique, en naturopathie et en aromathérapie, elle dirige plusieurs ateliers sur la santé qu’elle accompagne de dégustations. C’est ainsi que ses clients lui demandaient sans cesse quand elle sortira enfin son propre livre de recettes. Puis, avec l’arrivée de la pandémie, elle a décidé de concrétiser ce projet, ce dont elle est très fière.

À qui s’adresse ce livre de recettes ? Sofy répond « Tout le monde ! Que tu saches cuisiner ou non, que tu manges de la viande ou non, que tu sois végétarien, végane, crudivore, sans gluten, céto ou autres, ce livre s’adapte à tous. On n’a pas besoin de se mettre une étiquette, le plaisir de manger est si important ! »

Son livre contient 85 recettes délicieuses qui sont simples, faciles et rapides à cuisiner. Elles sont remplies de vitamines, de couleurs et de saveurs afin de donner des idées santé à intégrer dans notre assiette. Des recettes vivantes pour faire le plein de vitalité.

Le livre de recettes est en vente sur sa boutique en ligne, ainsi qu’à l’épicerie écolo La Réserve de Boucherville et de Sainte-Julie.