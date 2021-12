L’Opération Nez rouge met un terme à sa campagne de raccompagnement

L’équipe de l’Opération Nez rouge annonce la fin hâtive de son service de raccompagnement au Québec, en 2021. En cette année atypique, les bénévoles et l’équipe de l’Opération Nez rouge sont très fiers d’avoir raccompagné des milliers de Québécois en toute sécurité après leurs soirées festives.



À la suite des nouvelles annonces faites par le gouvernement du Québec, l’Opération Nez rouge a pris la difficile décision de mettre fin à la campagne de raccompagnement qui devait se terminer le 31 décembre. Bien que les mesures sanitaires appliquées étaient jugées plus que suffisantes par la santé publique, l’Opération Nez rouge tient à soutenir les efforts visant à réduire au maximum les contacts afin de ralentir la propagation de la COVID-19.

Un retour réussi en pleine pandémie



Avec la fin hâtive de ses opérations, l’heure est au bilan pour l’organisation qui, rappelons-le, effectuait un retour sur les routes après une année d’absence. Malgré le contexte particulier dans lequel s’est tenue cette campagne, l’équipe de l’Opération Nez rouge était très fière d’être de retour dans 23 régions au Québec. Le dévouement des organisations locales et des bénévoles aura permis d’effectuer près de 7000 raccompagnements pendant plus d’une dizaine de soirées. Pour effectuer ce nombre impressionnant de transports, c’est plus de 6800 personnes qui ont décidé de revêtir le fameux dossard rouge ou encore de s’engager au bon roulement de l’une des centrales d’opération. L’Opération Nez rouge, appuyée par ses alliés provinciaux, la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins, peut donc se dire « mission accomplie », car l’organisation a ainsi pu aider la population dans son désir de rentrer sécuritairement à la maison.



Même sans le service de raccompagnement, adoptez un comportement responsable !

Malgré l’absence de bénévoles sur les routes lors des soirées entourant les festivités de Noël et du Nouvel An, l’Opération Nez rouge tient à rappeler à la population qu’il existe divers moyens pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies : cibler un conducteur désigné en début de soirée, appeler un taxi, un service de transport ou encore un ami ou une amie sont toutes des solutions qui permettent d’adopter un comportement responsable pour rentrer à la maison en toute sécurité.