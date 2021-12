Justin Boudreau : un skieur de Boucherville se signale à la Coupe Canada de l’Est

Le skieur de Boucherville, Justin Boudreau, a remporté la troisième place à l’épreuve de sprint en style libre figure lors de la 4e édition de la Coupe canne de Noël qui s’est tenue au Centre Nakkertok Nordique à Gatineau en fin de semaine dernière.

L’athlète de 16 ans concourait dans la classe « challenge » qui réunissait les meilleurs fondeurs de moins de 18 ans du Québec, de l’Ontario et des Maritimes. Il a maintenu une cadence de 2 min 12 s à 2 min 15 s sur la distance de 1 km au cours des quatre étapes de l’épreuve. Justin s’est classé au 6e rang au 7,5 km classique le lendemain. La semaine précédente à Morin-Heights, le skieur bouchervillois était aussi monté sur la troisième marche du podium au 7,5 km style libre.

Quatre autres fondeurs du club Montériski ont offert une très bonne performance au cours de ces deux jours de la Coupe Canada de l’Est. Étienne Hébert de Varennes est monté à deux reprises sur le podium terminant deuxième à l’épreuve de sprint en style libre dans la classe « open » et troisième au 15 km classique. Xavier Lefebvre, de Longueuil, et Alexandre Bourque, de Saint-Basile-le-Grand, deux fondeurs de 18 ans, ont atteint les demi-finales du sprint dans la classe « open » où ils devaient rivaliser avec des skieurs des catégories sénior, M23 et M20. Accéder à une des six places en finale constituait donc un défi de taille pour Xavier et Alexandre qui ont complété cette compétition en sprint respectivement au 8e et au 12e rang. Dans la classe « challenge » (M14 à M18), Frédérique Caron est aussi parvenue à la demi-finale chez les femmes.

Xavier Lefebvre s’est classé 4e au 15 km classique avec un temps de 38 : 49,9 alors qu’Alexandre Bourque prenait la septième position en 39 : 00.8. Frédérique Caron a parcouru les 7,5 km en 16 : 26,1 pour une dixième place.

La dernière compétition a eu lieu au Mont-Sainte-Anne les 18 et 19 décembre dans le cadre de la Coupe Canada de l’Est et de la Coupe Québec.