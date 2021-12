Suspect recherché pour fraude visant des personnes âgées

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’identifier et arrêter le suspect apparaissant sur ces photos.



Voici le stratagème utilisé. Un premier suspect contacte les victimes sur leur ligne résidentielle et leur fait part de transactions anormales dans leur compte bancaire. Il lui mentionne donc qu’elle est victime de fraude et il lui demande de déposer ses cartes bancaires ainsi que ses numéros d’identification personnels (NIP) dans une enveloppe afin qu’un collègue puisse aller les récupérer le plus rapidement possible. Un deuxième suspect se présente au domicile de la victime pour récupérer l’enveloppe, alors que cette dernière est encore au téléphone avec le faux représentant.