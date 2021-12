Ouverture officielle du Polydôme de Varennes ce samedi 18 décembre!

* * * Mise à jour 17 décembre à 11 h 15 * * *

Nous souhaitons rassurer les participants que les mesures sanitaires mises en place seront respectées rigoureusement. Ainsi, les festivités entourant l’ouverture seront réduites de 50 % afin d’assurer la sécurité de tous.

Le conseil municipal invite la population pour l’inauguration du nouveau Polydôme au parc du Pré-Vert qui aura lieu ce samedi 18 décembre prochain à 15 h.



Pour l’occasion un horaire spécial est proposé. Les Varennois sont invités à chausser leurs patins pour une session de patinage libre jusqu’à 20 h. Par la suite le hockey pourra être pratiqué librement jusqu’à 23 h.



« C’est avec une immense fierté et beaucoup de fébrilité que j’invite tous les gens à se joindre à nous pour donner les premiers coups de patin sur la glace du nouveau Polydôme. Ce plateau d’activités et de rencontres deviendra rapidement le favori des Varennois », affirme le maire Martin Damphousse, qui rappelle que cet investissement de 6 M$ constitue un grand legs pour le 350e anniversaire de la Ville de Varennes.



En raison des mesures sanitaires en vigueur, le passeport vaccinal sera exigé lors de l’évènement. La capacité sera de 100 patineurs par bloc d’une heure. Les participants doivent apporter leurs patins, car aucun service de location n’est offert sur place.



Le Polydôme sera le site parfait pour les sports de glace, les événements sportifs et les rencontres de citoyens. Cette nouvelle surface réfrigérée est conçue selon les normes et les dimensions de la Ligue nationale de hockey et est protégée des fluctuations de la température. La structure et la toiture sont construites de matériaux durables et de bois qui provient du Québec. Tout comme le bâtiment de la Bibliothèque de Varennes, des panneaux solaires sont installés sur la couverture afin que leur énergie alimente l’unité de réfrigération et l’éclairage des lieux.



La programmation hivernale et celle de la période des Fêtes sont disponible dans la section Parcs et sites d’activités, sous l’onglet Polydôme.