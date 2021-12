Une 15e édition pour Vocation en Art et 25 ans pour le CJEMY!

Plus de 50 personnes se sont déplacées, le 2 décembre dernier, dans le respect des mesures sanitaires, pour venir célébrer la relève artistique de la MRC de Marguerite-d’Youville ainsi que le 25e anniversaire du CJEMY lors du vernissage de la 15e édition de Vocation en Art!

L’exposition est ouverte au public jusqu’au 21 janvier, du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30 dans les locaux de Boucherville (95-D, boulevard de Mortagne). Venez admirer neuf expositions en photographie et en arts visuels à l’intérieur d’une grande exposition collective.

La population est également invitée à voter pour leur artiste coup de cœur directement dans les locaux de l’organisme.