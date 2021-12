Un Noël d’antan plutôt sobre

Après une pause d’une année, le Noël d’antan était de retour en présentiel sur le parvis de l’église Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville, mais en mode sobriété.

En raison de la pandémie, le nombre de participants était limité et ces derniers devaient s’inscrire à l’avance pour accéder au site.

Malgré tout, les enfants ont semblé s’amuser. Un spectacle comprenant conte, musique traditionnelle et danse folklorique a été présenté et quelques collations sucrées ont réchauffé le cœur de tous.

Cependant, la présence des animaux et la tenue des autres activités d’autrefois ont manqué à quelques nostalgiques.