Prix d’excellence au CISSSME pour la qualité et la sécurité des soins dans les CHSLD

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) est lauréat du Prix d’excellence Isabel-et-Michèle-Beauchemin-Perreault du MSSS dans la catégorie Sécurité des soins et des services pour la gestion de la qualité au quotidien. Cette distinction reconnaît les pratiques innovantes mises en place par les équipes qui ont à cœur d’offrir des soins et des services de qualité et sécuritaires dans l’ensemble des unités de vie des seize centres d’hébergement du CISSS de la Montérégie-Est. Les chutes et les blessures sont l’une des causes les plus fréquentes d’événements indésirables dans ces lieux de soins. Devant ce constat, une équipe de la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique du CISSS de la Montérégie-Est a réalisé un projet d’amélioration continue de juin 2017 à août 2018 visant la participation de l’usager et de ses proches ainsi que de l’équipe interdisciplinaire. L’objectif était de diminuer de 15 % les chutes et les blessures auprès résidents. Concrètement, le projet a permis d’implanter un nouveau processus d’analyse des incidents et accidents de type « chutes » et l’objectif a été atteint par une diminution de 27 % chez les résidents. L’implication des résidents ou de leurs proches dans l’identification de moyens visant à éviter la récurrence d’une chute ainsi que la valorisation des membres de l’équipe interdisciplinaire ont bonifié les résultats de ce projet. En janvier 2019, cette initiative a été reconnue comme pratique exemplaire par l’Organisation des normes en santé. (HSO)