Des tests rapides pour contrer un variant Omicron également très rapide!

La quatrième vague montrait des signes d’essoufflement en novembre, mais avec l’apparition du variant Omicron, la courbe est repartie à la hausse dans les dernières semaines, si bien que l’on se croise les doigts en vue de la pause du temps des Fêtes…

Selon les données émises par la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) en date du 14 décembre, le nombre de nouveaux cas est à la hausse depuis la mi-novembre, alors que les hospitalisations sont heureusement « plutôt stables » depuis le début octobre. On note qu’il y a 119 éclosions actives sur le territoire montérégien et que près de la moitié d’entre elles se trouvent en milieu scolaire. Ainsi, on en dénombre 55 dans les écoles; 37 au travail; 16 dans les garderies; 6 en milieu de soins ou de vie; 5 dans un autre milieu, événement ou activité.

On remarque aussi que près de la moitié des nouveaux cas touchent les jeunes de 0 à 19 ans, tandis que les personnes de 50 ans et plus sont relativement peu affectées par le virus. Dans la région, on recense 62 cas à Boucherville; 1 à Calixa-Lavallée; 13 à Contrecœur; 12 à Saint-Amable; 54 à Sainte-Julie; 15 à Varennes; et 5 à Verchères.

Tests rapides

Dans un tel contexte épidémiologique, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que, dès la semaine du 20 décembre, des tests rapides gratuits seront distribués graduellement à toute la population dans près de 2 000 pharmacies à travers le Québec. Cette distribution sera faite en fonction des arrivages du gouvernement fédéral et s’étalera dans les semaines suivantes.

Le ministre a précisé que, si tout se passe tel que prévu, chaque personne pourra se procurer cinq tests rapides gratuits par période de 30 jours, en ajoutant que l’objectif est d’offrir la possibilité aux foyers québécois de se doter de tests rapides pour la période des Fêtes. Des tests seront également distribués dans les résidences privées pour aînés ainsi que les centres d’hébergement et de soins de longue durée pour les résidents symptomatiques.

M. Dudé a souligné que les personnes pourront les utiliser au besoin, notamment lorsqu’elles auront des symptômes et aussi avant de participer à un rassemblement privé avec des personnes vulnérables. Elles devront rapidement aller se faire tester en centre de dépistage si le résultat est positif et faire tester également les autres membres de la famille.

Au cours du même point de presse, la Santé publique a appelé la population à la vigilance et a recommandé deux nouvelles mesures soit, dans un premier temps, que les employeurs favorisent le télétravail et ce, jusqu’à nouvel ordre. On a recommandé également d’étendre à toutes les résidences privées pour aînés le port du masque dans les aires communes.

« Avec l’arrivée du variant Omicron et la hausse des cas actuelle, il est nécessaire de prendre tous les moyens possibles pour éviter des éclosions dans le temps des Fêtes », a prévenu Christian Dubé. « Parmi ces mesures, la distribution de tests rapides constitue un excellent moyen de contrôle qui donnera à chaque citoyen une certaine autonomie dans la gestion du virus. Je rappelle qu’il faut être responsable et continuer de respecter les mesures de base, surveiller l’apparition des symptômes au sein des membres de sa famille et s’isoler si nécessaire. Les récents assouplissements annoncés sont maintenus, mais il faut absolument se prévaloir de tous les outils qui sont à notre disposition pour éviter le pire. »

Vaccinateurs recherchés

De plus, selon les projections de l’Institut national de santé publique du Québec, une augmentation des hospitalisations pourrait se produire sous peu. C’est pour cette raison qu’une accélération de la vaccination est en cours, notamment auprès des personnes de 60 ans et plus, des travailleurs de la santé et des personnes ayant des maladies chroniques.

Afin d’augmenter la capacité de vaccination, le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit remettre en place des centres de vaccination de masse et il invite les personnes intéressées à donner un coup de main à s’inscrire sur Je contribue.