350e anniversaire: Les Verchèrois se préparent pour la grande fête

Le froid était de la partie, mais cet avant-goût de l’hiver n’a pas suffi à modérer les ardeurs des résidents de Verchères, le mercredi 8 décembre. Ces derniers étaient réunis au parc Jean-Marie-Moreau pour partager chocolat chaud et s’mores alors que, dans la tente voisine, on procédait au dévoilement de la programmation des festivités du 350e anniversaire de la municipalité.

Le temps d’un air ou deux en compagnie des Petits chanteurs de Verchères réunis sur le parvis de l’église, le maire Alexandre Bélisle s’est même permis durant la soirée de jouer les maîtres de chorale et s’en est tiré, somme toute, de façon assez honorable.

Parmi les activités parsemées sur les cases du calendrier 2022, le samedi 12 février sera marqué par une expansion de la Fête des joues rouges qui va cette fois se poursuivre en soirée avec un bar à neige, une piste de danse et un « DJ » ayant pour mission d’animer la foule qui aura sans doute besoin de bouger.

Le château de neige Desjardins fera par ailleurs partie du décor durant quelques semaines. Des prêts de tubes permettront alors à ceux qui le désirent de descendre la pente à glisser aménagée pour l’occasion.

La famille au cœur de la fête

Le 30 avril sera par ailleurs consacré à la dégustation de produits d’érable ainsi qu’à une fête familiale au parc Passe-Partout. Des activités artistiques se dérouleront en parallèle et les artisans locaux sont invités à présenter leurs créations aux visiteurs.

L’activité estivale se déroulera pour sa part le 13 août. La glissade d’eau géante Desjardins sera aménagée au parc des Pionniers alors qu’on nous promet une ambiance tropicale pour l’occasion. Espérons alors que dame Nature sera d’humeur à collaborer…

Enfin, pour ce dernier de quatre samedis de célébrations, le 29 octobre, le rallye Desjardins permettra aux citoyens et aux visiteurs de découvrir certains des lieux ayant marqué l’histoire de Verchères. Les curieux et passionnés de récits d’époque (et de noces!) auront par ailleurs la rare opportunité d’assister à la reconstitution d’un mariage d’une Fille du Roy ayant autrefois vécu dans la municipalité.

Et comme une année de célébrations ne peut se terminer sans une pétarade, les festivités automnales vont se clore avec la présentation d’un traditionnel feu d’artifice.

Verchères en lumière

Outre cette présentation officielle de la programmation, le conseil municipal, qui s’est enrichi de quelques nouveaux visages à la dernière élection, a procédé au dévoilement du legs que la Municipalité souhaite offrir à sa communauté afin de bien marquer le début de cette année de célébration. L’Église Saint-François-Xavier de Verchères a ainsi hérité d’un système d’illumination permettant de mettre en valeur cette pièce importante du patrimoine local.

« Nous espérons sincèrement que ce cadeau vous émerveillera autant que nous et égayera vos promenades dans notre magnifique village! », a souligné Alexandre Bélisle devant les gens réunis et qui, pour la plupart, avaient eu la sagesse de bien se vêtir pour la soirée…