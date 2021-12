Charly Laliberté-Lauret de Boucherville remporte les Championnats canadiens de patinage artistique

Charly Laliberté–Lauret, un jeune athlète de Boucherville, et Alexanne Jean, une résidente de Chambly, ont remporté les Championnats canadiens de patinage artistique dans la catégorie pré-novice couple le vendredi l3 décembre dernier à Regina en Saskatchewan.

Leurs entraîneurs sont Cody Hay et Anabelle Langlois. Charly est membre du Club de patinage artistique de Boucherville depuis l’âge de 3 ans, il en a 16 aujourd’hui et sa partenaire est âgée de 14 ans.

Lors des compétitions, ils ont battu le record canadien de tous les temps de leur catégorie datant de 2009 avec un score de 91.95. Ils s’entraînent à l’Académie performance Isatis de Chambly et fréquentent l’école secondaire De Mortagne, volet sport-études.

Charly est en 5e secondaire, et Alexanne en 3e secondaire.

Leur programme court et leur programme libre ont été réalisés sans faute.

Charly et Alexanne ne patinent ensemble que depuis 7 mois, mais la connexion entre les deux athlètes s’est rapidement établie et ils sont même, maintenant, considérés comme les nouveaux espoirs de Patinage Canada!

Une saison comme celle-ci est certes réconfortante et porteuse d’espoir, mais elle coûte plus de 30 000 $ aux parents et leur entraînement serait impossible sans l’appui de leur commanditaire principal, Les équipements Norlift, situé à Varennes, une entreprise qui a vite cru au talent et à l’engagement des deux jeunes.