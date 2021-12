Une guignolée pour les animaux

La 7e édition de la Guignolée des animaux a officiellement débuté et se déroulera jusqu’au 31 décembre prochain. À cette occasion, des boîtes de dépôts ont été installées dans plusieurs boutiques pour animaux éthiques afin de récolter des dons matériels et monétaires. Le tout sera ensuite distribué à plusieurs refuges pour animaux du Québec qui ont grandement besoin de soutien.

Encore une fois cette année, il sera possible pour les citoyens de faire un don à distance sur la campagne GoFundMe, qui se retrouve à l’adresse suivante : https://gofund.me/d2cb360e.

La collecte de fonds virtuelle se terminera elle aussi le 31 décembre 2021.

Fondée en 2015 par Mel-Lyna Cadieux, la Guignolée des animaux a comme mission de soutenir les refuges pour animaux en leur offrant un maximum de dons, tout au long de l’année et particulièrement durant la période des fêtes, pour les aider à poursuivre leur mission.

Par cette initiative, Mel-Lyna Cadieux souhaite promouvoir l’adoption en refuge tout en agissant en tant que porte-parole pour ces organismes aux besoins criants, travaillant elle-même dans le milieu des refuges depuis plus de 6 ans. « La Guignolée des animaux est beaucoup plus qu’un simple projet à mes yeux. C’est une communauté grandissante qui s’entraide jour après jour, ce sont des belles rencontres avec le personnel des refuges, le sentiment gratifiant d’aider directement les animaux dans le besoin ainsi que la preuve irréfutée que le partage et la compassion peuvent réellement faire des miracles » souligne Mel-Lyna Cadieux.

Malgré la pandémie, les refuges n’ont jamais cessé de recevoir des animaux en quantité hallucinante et plusieurs d’entre eux doivent subvenir aux besoins de plusieurs centaines de chiens, chats, lapins et autres animaux sans foyer chaque année. Les ressources matérielles s’épuisent très vite pour la majorité, et plusieurs se voient accumuler les dettes causées par des soins vétérinaires dispendieux, mais nécessaires pour sauver la vie de plusieurs animaux à besoins particuliers.

« Grâce aux refuges, des milliers d’animaux sont accueillis, guéris, réhabilités et sauvés de l’errance dans l’espoir de leur offrir leur deuxième chance tant méritée. Ce travail n’est pas facile, mais il est essentiel pour combler les besoins urgents des animaux dans notre communauté. » conclut Mel-Lyna.

Avec plus de 25 000 dons matériels ainsi que quelques centaines de dollars distribués depuis sa fondation, le projet représente un soutien important pour les organismes, petits ou grands, qui dépendent presque exclusivement des dons du public pour survivre.

La Guignolée des animaux repose sur un concept simple : inviter les citoyens à venir déposer leurs dons matériels dans les boîtes de dépôt se trouvant dans les boutiques pour animaux partenaires du projet. À la fin de la récolte, les dons seront redistribués à plusieurs refuges pour animaux.

Durant toute la durée l’événement, il sera possible de venir déposer les dons aux boutiques suivantes :

• Chico Boucherville : 540 rue D’Avaugour #1100, Boucherville



• Toilettage Botoutou : 825 rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil

• Animalissimo inc. : 5434 Boulevard Cousineau, Saint-Hubert

• Animaux en ligne : 2909 Boulevard Taschereau, Saint-Hubert

• Café Chat L’Heureux : 172 avenue Duluth E, Montréal

• Le Cabochic : 175 Boulevard Taschereau, La Prairie

Les citoyens intéressés à faire un don sont invités à visiter la page Facebook de la Guignolée des animaux pour avoir plus d’information : www.facebook.com/Guignolee.des.animaux