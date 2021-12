L’ex-olympien Olivier Jean partage sa passion avec les élèves de l’école L’Arpège à Sainte-Julie

Un nouveau programme, L’Étincelle, permettra à 1 000 élèves de six établissements primaires à travers le Québec de chausser des patins de vitesse en compagnie d’un médaillé olympique. À Sainte-Julie, les jeunes de l’école L’Arpège ont eu la chance de rencontrer le médaillé d’or des Jeux de Vancouver, Olivier Jean, qui leur a parlé de son sport et de sa passion.

Olivier Jean a fait sa marque en patinage de vitesse sur longue piste avant de se concentrer par la suite sur la courte piste. L’athlète a connu de beaux succès individuels dans cette discipline, surtout au 500 m, avec notamment des médailles d’or, d’argent et de bronze aux Championnats du monde, respectivement en 2012, 2011 et 2009. Dans les épreuves en équipe, il est également monté souvent sur le podium au relais 5 000 m, dont la plus haute marche aux Jeux olympiques de Vancouver, devant les partisans canadiens, ce qui constitue d’ailleurs son plus beau souvenir en carrière.

En dehors de la glace, il ne passait pas inaperçu avec ses « dreadlocks », de longues mèches de cheveux emmêlées très populaires en Jamaïque, alors qu’il écoutait en patinant de la musique reggae, ce qui le faisait aller plus vite, dit-il.

Ce projet, qui est organisé en collaboration avec le Club Les Fines Lames de Sainte-Julie, a pour but de permettre aux élèves de découvrir le patinage de vitesse sur courte piste grâce à cette initiative dynamique et adaptée pour que les jeunes puissent s’amuser dans un cadre sécuritaire, tout en développant leurs capacités physiques et leur intérêt pour un nouveau sport.

Le tout se déroulait en trois étapes alors que le 22 novembre dernier se tenait la conférence de l’olympien. Par la suite, le 6 décembre, il y avait une séance de pratique dans le gymnase de l’école qui sera suivie, le 17 décembre, par des essais sur la glace Hamelin de l’aréna municipal, de 9 h 10 à 14 h 10.

Qui sait, peut-être que de cette initiative un jeune de Sainte-Julie aura… « L’Étincelle » et qu’il s’illustrera plus tard sur la scène internationale!