Fermeture complète du tunnel en direction de la Rive-Sud du 10 au 13 décembre

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des fermetures de nuit seront mises en place dans le secteur de l’autoroute 25 et du tunnel durant la fin de semaine du 10 au 13 décembre. Ces entraves sont notamment requises afin de réaliser des travaux de bétonnage.



Les usagers sont invités à éviter le secteur du tunnel si possible et à utiliser d’autres traversées pour circuler entre Montréal et la Rive-Sud.



Fermetures de nuit – Du 10 au 13 décembre



• Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier de l’autoroute 25 et l’entrée en provenance de l’île Charron, (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine)

o De vendredi 21 h 30 à samedi 6 h

o De samedi 22 h 30 à dimanche 7 h

o De dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

o Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute

• Fermeture partielle (1 voie disponible) du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction de Montréal

o De vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30

o De samedi 22 h 30 à dimanche 8 h 30

o De dimanche 22 h 30 à lundi 5 h





Entraves à venir



Le chantier du tunnel fait relâche pour la période des fêtes dès le 17 décembre. Les travaux reprendront graduellement à compter du 3 janvier 2022. Les usagers de la route sont invités à consulter régulièrement le quebec511.info pour connaître les fermetures planifiées.