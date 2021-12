Résidence d’artiste : Aller à la rencontre de l’artiste Roger Renaud au Café centre d’art

Jusqu’au 17 décembre, le public peut rencontrer Roger Renaud au Café centre d’art de Boucherville. L’artiste multidisciplinaire sera en effet en résidence pour se consacrer à son exposition « Visages et sentiments en covidement », un parallèle entre le figuratif et l’abstrait, et qu’il souhaite terminer avec l’aide du public.

Deuxième expérience de ce type à Boucherville, les résidences artistiques favorisent la création, puisqu’elles offrent un environnement chaleureux dédié entièrement à la recherche, au développement et à la finalisation d’une œuvre artistique. Elles permettent également aux artistes de sortir de leur quotidien, de s’isoler et de se concentrer uniquement sur leur création.

À partir d’images puisées dans ses nombreux courts métrages, Roger Renaud s’interroge sur l’art d’exprimer ses émotions et ses sentiments. En s’imprégnant d’un visage expressif, il laisse son instinct guider ses couleurs et ses gestes mariant ainsi l’art figuratif à l’art abstrait.

Vous êtes tous invités à participer ou à regarder l’artiste à l’œuvre au Café centre d’art, local 302, lieu de la résidence, de 9h à 16h, du lundi au jeudi, jusqu’au 17 décembre.

Vous êtes aussi invités à assister à sa conférence qui porte comme titre « L’expression faciale et l’art », le jeudi 16 décembre à 19h.

Humour et réflexion seront au rendez-vous. Pour y participer, il faut vous inscrire en téléphonant au 450 449-8300, poste 8814.