Le Messie de Haendel résonnera dans l’église Sainte-Famille de Boucherville le 19 décembre

Après Québec, Montréal et Sorel, entre autres, c’est l’église Sainte-Famille de Boucherville qui vibrera au son de l’ensemble Caprice et de l’Ensemble vocal Arts-Québec le dimanche 19 décembre prochain alors que le Festival Classica présentera le magnifique concert de Noël « Le Messie de Haendel ».

Après deux ans d’absence, c’est évidemment avec un plaisir et une joie renouvelés que le Festival Classica, l’Ensemble Caprice et l’Ensemble vocal Arts-Québec feront revivre Le Messie de Haendel, poursuivant ainsi une aventure automnale amorcée en 2017 par le Festival avec cette même œuvre phare du temps des fêtes.

« Voilà certainement un très beau cadeau de Noël à s’offrir et à offrir à toute la famille », affirme Marc Boucher, directeur du Festival Classica. « C’est vraiment le genre de concert qui nous permet de démocratiser et de rendre accessible la musique classique aux petits comme aux grands. Et l’église Sainte-Famille offre à la fois une acoustique et une ambiance vraiment agréable, conviviale, voire hors du commun. Plus de 80 % des billets disponibles pour assister à la représentation de Boucherville étaient déjà vendus et réservés jeudi dernier, alors il faut se hâter d’autant plus que le concert est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins, delà l’intérêt de partager ces 75 minutes de purs bonheurs et de belle musique en famille. « Nos premiers concerts ont été présentés à guichets fermés et couronnés d’un beau succès, il s’agit vraiment d’une belle tournée qui nous oblige déjà à préparer celles de 2022 », précise Marc Boucher.

Sous la direction du chef de l’ensemble Caprice, Matthias Maute, cette interprétation magnifique vous transportera au 18e siècle! Il sera possible de découvrir ou de redécouvrir cette œuvre tellement belle et chaleureuse, accessible à toute la famille.

L’équipe de solistes réunira la soprano Myriam Leblanc, la mezzo-soprano Florence Bourget, le ténor Antonio Figueroa ainsi que le baryton Marc Boucher, qui est lui-même le directeur de Classica.

CLASSICA ET LA COVID

Pour ceux qui s’interrogent sur les mesures sanitaires à respecter, le Festival Classica s’est doté d’une politique afin d’assurer la santé du public, des artistes, des bénévoles et des autres intervenants lors la présentation par le Festival de concerts en salle et en présence physique, dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19. Cette politique exige entre autres que les spectateurs, les artistes, le personnel, les bénévoles et les autres intervenants du Festival soient adéquatement vaccinés et protégés contre la COVID-19 (VaxiCode).

Pour tous les détails sur le concert à l’église Sainte-Famille de Boucherville et pour l’achat des billets, il suffit de se rendre sur le site Internet du Festival Classica au : www.festivalclassica.com/le-messie-de-haendel