Lancement des capsules vidéo des organismes membres de la CDC Marguerite-D’Youville

La Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville invite ses organismes membres et ses collaborateurs impliqués dans le développement communautaire à assister au lancement, lors d’un cocktail dinatoire, le mardi 11 janvier à 17 heures au Centre communautaire de Verchères.

Cette soirée, sous la présidence d’honneur de la Caisse Desjardins des Patriotes, mettra en lumière les organismes qui ont participé au tournage des capsules. La Corporation a pu réaliser ce projet, grâce au soutien financier de la Caisse Desjardins des Patriotes et de la MRC Marguerite-D’Youville.

Les organismes du territoire sont des acteurs de première ligne dans cette pandémie, ils se sont adaptés rapidement afin de continuer à offrir des services essentiels à la population. Cet événement

est l’occasion de faire rayonner le travail quotidien de femmes et d’hommes de cœur engagés dans le territoire. On ne pourrait tout simplement pas s’imaginer traverser cette pandémie qui perdure, sans l’expertise du milieu communautaire qui fait partie intégrante du filet social québécois, au même titre que les services publics et les programmes sociaux.

Rappelons que la Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville est un regroupement local et multisectoriel d’organismes communautaires. Elle agit en tant que leader du

développement social et communautaire dans son milieu et offre des services directs aux organismes communautaires sur le territoire de Marguerite-D’Youville, en plus de développer des projets à vocation sociale en partenariat avec les organismes, les citoyens, les municipalités et les gouvernements.

