Organismes et bénévoles recherchés pour remplir des déclarations de revenus

Le Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles est à la recherche d’organismes communautaires et de bénévoles pour aider les citoyens qui en ont besoin pendant la période des impôts. Ce service est administré conjointement par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec depuis 1988. Il s’adresse aux résidents du Québec qui éprouvent de la difficulté à remplir leurs déclarations de revenus, qui ont une situation fiscale simple et qui ne peuvent pas recourir à des services professionnels. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes obtiennent les prestations et les crédits d’impôt auxquels elles ont droit grâce à l’aide des organismes participants et des bénévoles. Cette contribution est plus importante que jamais, car les besoins ont augmenté dans la foulée de la pandémie. Les organismes participants pourront organiser des séances de préparation des déclarations de revenus en présentiel ou des séances virtuelles, selon leur préférence et les règles de santé publique en vigueur. De plus, des allègements administratifs leur permettront d’aider la clientèle admissible tout en limitant les rencontres en personne. Les séances virtuelles, qui se déroulent par visioconférence, par téléphone ou au moyen d’un système d’enveloppes, ont été mises au point en réponse au contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-19. Elles constituent une option intéressante pour les personnes qui n’ont pas accès à des services en personne, à proximité de leur domicile. Pour obtenir plus d’information sur le service d’aide en impôt ou pour savoir comment y participer à titre de bénévole ou d’organisme, visitez revenuquebec.ca/benevoles.