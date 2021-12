Guignolée du CAB 2021 : les employés et les cadres d’ArcelorMittal se mobilisent

Le Centre d’action bénévole (CAB) de Contrecœur tient à remercier chaleureusement les employés et les cadres de l’usine de Contrecœur-Ouest d’ArcelorMittal qui ont contribué à l’achat de cartes cadeaux d’une valeur de 2 000$.



Des cadeaux pour les ados

C’est en voulant « faire sa part » pour la guignolée 2021 du CAB que M. Philipe Bergeron, opérateur pour ArcelorMittal, a mobilisé collègues et patrons afin d’offrir des cadeaux aux familles d’adolescents inscrites aux paniers de Noël. Il faut savoir que cela fait plus de 2 ans que M. Bergeron offre du réconfort aux familles dans le besoin en donnant des cadeaux que le CAB est en mesure de redistribuer par la suite.



« Lorsque j’ai contacté Nancy cette année, elle m’a dit que ce qui manquait le plus et que l’on pense rarement, c’étaient des cadeaux pour les ados, d’où l’idée d’offrir des passes de cinéma. J’en profite pour remercier personnellement tous mes confrères de travail et un merci particulier à M. Mathieu Francoeur, directeur général des complexes de Contrecœur-Ouest et de Longueuil. C’est entre autres grâce à lui que nous avons atteint ce beau montant! » nous dit fièrement M. Bergeron.



Le cœur sur la main

De son côté, la directrice générale du CAB, Mme Nancy Leduc, se dit ravie de ce type d’initiative de la part d’une des plus importantes entreprises de la région.

« Honnêtement, je ne suis pas surprise du tout de l’implication des gens d’ArcelorMittal. Car même si l’on sait pertinemment qu’ArcelorMittal est un acteur incontournable de nos campagnes de financement comme la guignolée, c’est toujours agréable de le constater! Je souligne que Philippe a effectué un travail de sollicitation remarquable dont le résultat plaira assurément à celles et ceux qui en bénéficieront », renchérit Mme Leduc.



Inscription aux paniers de Noël

Du même souffle, cette dernière tient à nous rappeler qu’il est encore temps de s’inscrire pour les paniers de Noël et les gens intéressés peuvent le faire jusqu’au 13 décembre en se présentant au 4956 rue Legendre avec une preuve de résidence et de revenus. Pour plus d’information, appelez au 450 587-8227.



Pour ceux qui en ont besoin

Le CAB de Contrecœur est un organisme à but non lucratif dont la mission est notamment de promouvoir, ainsi que de développer l’action bénévole et communautaire, afin de répondre aux besoins du milieu. Nos multiples services s’adressent principalement aux aînées et aux personnes vulnérables, mais certains s’adressent également à la population générale. Les sommes ainsi amassées servent à financer les services offerts gratuitement aux bénéficiaires. Ces derniers ont pour objectif le maintien à domicile des personnes âgées, ainsi qu’à briser l’isolement social. Le CAB de Contrecœur est constamment à la recherche de bénévoles et de financement afin de continuer d’offrir des services de qualité à la population de Contrecœur et Verchères. Aidez-nous à les aider!