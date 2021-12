Le Père Noël est arrivé en ville !

Il est enfin de retour ! Le Père Noël est en effet arrivé à Boucherville le samedi 4 décembre dernier à bord de son traineau et accompagné de ses amis les lutins, de Mickey, de Mini, d’Olaf, d’Elsa, et du Grinche.

Une foule nombreuse de tout-petits et de grands s’étaient réunies pour accueillir le célèbre personnage aux Promenades Montarville.

Il sera dans son royaume situé au centre du centre commercial pour rencontrer les enfants les vendredi, samedi et dimanche, ainsi que les 22, 23 et 24 décembre. Toutefois, afin de respecter les mesures sanitaires, il faut prendre rendez-vous avec lui directement sur le site internet des Promenades Montarville.