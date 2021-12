Isabelle Poulet nommée mairesse suppléante pour les mois de novembre, décembre et janvier

La Ville de Sainte-Julie annonce que la conseillère municipale Isabelle Poulet agira à titre de mairesse suppléante pour les mois de novembre, décembre et janvier. Sa nomination a été annoncée à la séance ordinaire du 23 novembre dernier.



La Loi sur les cités et villes exige que toute municipalité dispose en tout temps d’un maire suppléant. La personne nommée à ce poste remplace le maire lors des différentes activités.



En plus de ses fonctions de conseillère municipale du district de la Belle-Rivière−Ringuet, Mme Poulet siégera comme :

• Présidente du Comité consultatif d’urbanisme;

• Présidente du Comité de démolition;

• Membre du Comité de sécurité publique;

• Membre du Comité de travail pour le commerce local;

• Membre de la Régie intermunicipale de l’eau potable;

• Représentante de la Ville à la Table de concertation des organismes sportifs, culturels et communautaires;

• Représentante de la Ville aux chambres de commerce;

• Représentante de la Ville au Réseau québécois des Villes et Villages en santé;

• Représentante de la Ville à Espace MUNI.



« Isabelle Poulet compte plusieurs années d’expérience comme conseillère municipale et connaît bien les dossiers municipaux. Je suis persuadée qu’elle saura s’acquitter de son mandat de mairesse suppléante de façon remarquable », a fait savoir le maire Mario Lemay.