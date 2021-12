En librairie depuis quelques jours, le nouveau livre de Marcia Pilote, son 18e, offre une sélection de ses meilleurs outils faciles à comprendre qui peuvent littéralement changer notre vie. Dans « Marcia Pilote et son coffre à outils », l’autrice propose sept de ses meilleurs outils qui sont la base de son équilibre, et dont elle se sert au quotidien.

Saviez-vous que Marcia pilote a conquis le cœur de plus de 100 000 femmes ? Et qu’elle ne serait pas ce qu’elle est sans ses outils de vie?

Les outils de cette trousse bien remplie ont été testés. À l’aide d’exemples concerts, la Bouchervilloise animatrice, chroniqueuse, recherchiste explique comment utiliser ses outils. En voici quelques-uns : les pages du matin; la méthode Coué; le tableau de vie; rompre avec amour; l’inventaire quotidien; le lâcher-prise; le cahier de la gratitude.

Elle affirme que ce n’est pas en tant que coach, spécialiste ou thérapeute qu’elle propose ses cahiers, mais en tant qu’amie qui accepte de se livrer et de partager ce qu’elle a mis en pratique dans toutes les sphères de sa vie et qui a fonctionné, lui permettant de vivre une vie en étant ce qu’elle est.

À mettre sous le sapin de Noël, le Coffre à outils. Béliveau Éditeur.