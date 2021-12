Alexandre Migner est sacré Champion canadien junior alors que Charles Hamelin se motive en vue des Jeux olympiques

Lors de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste présentée à Dordrecht, aux Pays-Bas, l’équipe masculine du relais 5 000 m a vu la médaille d’or lui filer entre les doigts dans les derniers mètres de la course, ce qui a motivé encore plus le Julievillois Charles Hamelin en vue des Jeux olympiques de Beijing qui auront lieu dans deux mois.

La formation complétée par Pascal Dion, Steven Dubois et Maxime Laoun avait la médaille d’or à portée de la main alors que leurs adversaires coréens leur soufflaient dans le cou à quelques enjambées de la ligne d’arrivée. Malgré qu’il ait effectué un dernier virage serré, le relayeur canadien Steven Dubois s’est fait dépasser de justesse par l’intérieur…

« Avec la course qu’on a eue en finale, on aurait voulu l’or, on était à quelques centimètres ou millimètres de l’avoir », a déclaré Charles Hamelin à l’agence Sportcom au terme de l’épreuve. « On a été très calmes et on s’est adaptés à la situation qu’on avait devant nous. On est capables de saisir le moment dans chaque situation. L’important sera de gagner dans deux mois [aux Jeux olympiques] », a-t-il lancé en guise de motivation.

Notons que l’équipe avait également grimpé sur le podium lors de la Coupe du monde précédente, les 20 et 21 novembre dernier à Debrecen, en Hongrie, alors qu’ils avaient décroché l’or au relais 5 000 m. Hamelin a distancé ses adversaires dans un dépassement vers l’intérieur avec sept tours à compléter pour placer le Canada en pôle position jusqu’à la fin.

« Le monde a été un peu surpris et trouvait ça le fun », a-t-il déclaré. « Ça rend les choses excitantes et on a pu gagner un relais flamboyant. C’est le point qui a amené l’équipe devant et ensuite, c’était fini pour les autres. On avait un quart de tour d’avance et il n’y avait plus aucun challenge pour nous. »

Alors que le vétéran de 37 ans entame ses derniers tours de piste dans sa discipline, la relève pointe à l’horizon puisqu’un autre Julievillois, Alexandre Migner, a remporté les grands honneurs lors des Championnats canadiens juniors sur courte piste qui se tenaient à Sherbrooke, du 26 au 28 novembre dernier.

L’athlète de 19 ans a mis la main sur le titre national grâce à des victoires au 500 m et au 1 000 m, ce qui lui a valu d’obtenir un classement final de 20 000 points, devançant ainsi Samuel Green de la Colombie-Britannique (18 000 points) et Samuel Bureau (14 400 points), du Québec.

Rappelons que cette compétition rassemblait les 32 meilleures patineurs d’âge junior au pays, alors que l’enjeu était aussi d’assurer leur sélection au sein de l’équipe qui représentera le Canada aux Championnats du monde juniors courte piste de l’ISU qui auront lieu à Gdansk, en Pologne, en mars 2022. Précisons en terminant que Patinage de vitesse Canada annoncera l’équipe officielle dans les prochains jours.