Omnium du Québec 2021; le Club de judo de Boucherville remporte quatre médailles

Les compétitions en judo interrompues depuis mars 2020 ont enfin repris le 13 novembre dernier alors que se tenait le 44e Omnium du Québec au complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal. Les judokas de Boucherville ont de bonnes raisons de sourire puisque quatre d’entre eux sont montés sur le podium.



Tristan Lapointe a mis la main sur une médaille d’or dans la catégorie U16 (42 kg). Chez les séniors, Jérémie Blain (81 kg) a raflé lui aussi une médaille d’or. Dans la catégorie U18, Hugo Levacher (50 kg) a gagné la médaille d’argent. Et encore dans cette catégorie mais chez les filles, Catherine Toshko (57 kg) a remporté la médaille de bronze.



Quelque 570 compétiteurs en provenance de 125 clubs du Québec, du Canada, des États-Unis et même quelques-uns des îles Saint-Pierre et Miquelon étaient réunis lors de cette compétition. L’Omnium du Québec sert de sélection pour les championnats canadiens élite et ouverts.