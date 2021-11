Le RTL se réjouit des enveloppes de 100 M $ et 327 M $ annoncées pour soutenir le transport collectif au Québec

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) salue le soutien gouvernemental de 100 M $ pour 2022-2023 à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) annoncé dans le cadre de la mise à jour économique du 25 novembre. Cette enveloppe servira à stabiliser la situation financière engendrée par la baisse d’achalandage dans les transports collectifs dus aux contrecoups de la pandémie. Elle permettra également de supporter le maintien du niveau de services pour répondre à ses besoins de mobilités pendant la relance économique.

En plus de cette annonce, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, et le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Benoit Charette, ont annoncé une enveloppe de 327 M $ pour soutenir le transport collectif au Québec.

« En 2020, le RTL a dû faire des coupes budgétaires de plus de 10 % avec pour conséquence 103 mises à pied et

des coupures de service. Avec la reprise économique en cours après des mois d’incertitudes et le retour au

travail en présentiel, il importe plus que jamais de continuer à maintenir un service de transport collectif efficace pour contribuer à diminuer la congestion et l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre. J’espère qu’avec ces sommes l’ARTM sera en mesure d’éviter de nouvelles coupures de service chez nous en 2022, une année cruciale pour assurer le succès du REM », déclare Michel Veilleux, directeur général du RTL.