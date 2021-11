Lancement d’une démarche citoyenne pour faire face aux changements climatiques

La Ville de Boucherville offre l’opportunité aux citoyens prêts à relever le défi de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de participer à un projet d’accompagnement personnalisé au cours de l’année 2022. Avec le lancement de ce projet intitulé « Pour le climat, agissons maintenant! », la municipalité souhaite ainsi contribuer significativement à la lutte aux bouleversements climatiques et à la transition écologique en outillant ses citoyens pour faire face à ces enjeux de taille.



Soumise au conseil municipal par un citoyen engagé écologiquement, cette initiative innovante de cohorte pour le climat est appuyée par la commission du Plan de développement durable de la Ville et mise en place en collaboration avec l’organisme local Fous de Nature. À l’aide d’outils simples et divertissants, l’équipe de Fous de Nature accompagnera personnellement chacun des ménages souhaitant participer à ce projet collaboratif et rassembleur visant la réduction de leur empreinte carbone.



Le projet, qui s’échelonnera de février à décembre 2022, mettra l’accent sur la prise de conscience des différents comportements individuels générateurs de GES afin d’identifier des actions permettant de réduire ces émissions dans le cadre d’activités quotidiennes. La démarche s’adaptera à la réalité de chacun en modulant l’implication requise en fonction de ses intérêts et disponibilités.

Comment participer?

Dans le but d’obtenir un portrait représentatif de la collectivité, quarante ménages de tout type (personnes seules, couples, familles, etc.) sont recherchés. La période de candidatures se termine le vendredi 21 janvier 2022. Les citoyens qui souhaitent participer au projet doivent remplir le formulaire de dépôt de candidatures disponible sur le site Internet de Fous de Nature : fousdenature.ca/agissonsmaintenant.



Parce que chaque geste compte, agissons ensemble!



Renseignements

Fous de Nature

450 655-4843

naturalistes@fousdenature.ca