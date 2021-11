On écoute ça! : un balado pour et par les jeunes

La Ville de Boucherville annonce l’arrivée du nouveau balado intitulé On écoute ça!, conçu par de jeunes citoyens bouchervillois, pour les jeunes. Frédérique Mousseau, chanteuse, comédienne et danseuse bien connue du public jeunesse, anime les balados. Elle échange avec des participants âgés de 10 à 12 ans sur des moments significatifs de l’histoire de leur ville.

En collaboration avec les Ateliers Nez Rond, douze jeunes allumés et intéressants (Livia, Laurence, Alexane, Liam, Audrey-Anne et Victoria de même que Dahlia, Élodie, Émilie, Flavie, Philippe-Antoine et Zachary) ont pris part aux enregistrements afin d’intéresser et de toucher directement les préadolescents.

Voyager avec des sons

C’est à l’aide de différents sons que l’animatrice introduit des moments historiques et raconte des faits méconnus qui ont marqué l’histoire et le développement de Boucherville. Plusieurs sujets sont abordés tels que : l’étonnante histoire des îles de Boucherville, les premières maisons au village, le sinistre de Boucherville, la navigation sur le Saint-Laurent, la villégiature et les moyens de transport!

Une visée éducative

Chaque épisode du balado On écoute ça! est accompagné d’une fiche pédagogique. Il s’agit d’un outil destiné aux enseignants du 3e cycle du primaire permettant d’aborder l’histoire de Boucherville en classe, qui peut aussi bien être réalisé en famille à la maison!

Ce projet a été rendu possible grâce à l’entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Boucherville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Consultez le boucherville.ca/onecouteca pour écouter tous les épisodes du balado jeunesse.