Le chef du Parti Québécois de passage dans Verchères

Dans le cadre de sa tournée des régions du Québec, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, était de passage dans la circonscription de Verchères, hier. Il y a rencontré des groupes communautaires, des entreprises et, bien sûr, des militants!



Au terme d’une journée bien remplie, le chef du Parti Québécois s’est dit impressionné par la vitalité du secteur communautaire et social dans Verchères. « J’y ai découvert une circonscription, des citoyens et des groupes inspirants », a-t-il déclaré. Paul St-Pierre Plamondon a ainsi prêté une oreille attentive à sept organismes communautaires afin de prendre le pouls de leurs préoccupations, dont les impacts de l’inflation, le manque de logements et les enjeux de santé mentale. Ce fut aussi l’occasion pour lui de constater à quel point, comme ailleurs au Québec, ces organismes sont essentiels au développement de leur collectivité, autant qu’à son filet social.



M. St-Pierre Plamondon souhaite donc que le gouvernement en fasse plus pour épauler les groupes communautaires qui accompagnent la population, et demande qu’on reconnaisse davantage leur contribution et leur travail acharné. « Il faut augmenter le financement du soutien à la mission des organismes communautaires; d’ailleurs, le Parti Québécois propose de réinvestir 460 millions de manière récurrente pour y arriver. Les gens sur le terrain ont toute l’expertise pour aider la population; il faut seulement leur donner les moyens de travailler », a-t-il mentionné.



« J’ai déjà hâte de revenir dans cette circonscription prioritaire qu’est Verchères et, qui sait? ce sera peut-être l’occasion de présenter notre candidat aux prochaines élections, un candidat qui portera notre volonté ferme de créer un Québec vert et indépendant », a souligné Paul St-Pierre Plamondon.