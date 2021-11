Concours du meilleur boudin au Québec : Le Comptoir Espace Gourmand de Boucherville lauréat d’un Prix Délys Argent

Le boudin concocté au Comptoir Espace Gourmand est le deuxième meilleur au Québec dans la catégorie boudin « créatif ». Cet établissement de Boucherville est en effet lauréat d’un Prix Délys Argent décerné par l’Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville.

Pour une troisième année, cette association qui regroupe des passionnés de ce mets a tenu son Concours du meilleur boudin au Québec. Le 16 octobre dernier, 43 échantillons de boudin en provenance de 14 participants établis dans autant de villes du Québec avaient été goûtés et évalués à l’aveugle par un jury composé de 28 personnes qui devaient procéder à une première sélection. L’association a ensuite fait appel à cinq professionnels de métiers de bouche pour procéder à la sélection finale. Et c’est le 21 novembre dernier que les six Prix Délys dans les catégories « classique » et « créatif » ont été remis lors d’un banquet tenu au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois et qui a réuni 150 convives (maximum permis).



Des champions du boudin

Dans la catégorie boudin « classique », les gagnants sont :

Or : Lachaire Exquise de Repentigny

Argent : Boucherie Florent et Fils de Québec

Bronze : Restaurant chez Julien de La Prairie



Catégorie boudin « créatif »

Or : La Maison du Rôti (également gagnant en 2018)

Argent : Le Comptoir Espace gourmand de Boucherville (également gagnant en 2019)

Bronze : Les Fermes PB de Marieville (gagnant en 2018 et 2019)



L’Espace Gourmand pour sa gastronomie

Lors de la remise des Délys, l’association a décrit le Comptoir espace Gourmand comme étant un lieu dédié aux plaisirs de la table qui plonge son visiteur au cœur d’une cuisine gourmet authentique, inspirée de la gastronomie française, dans une atmosphère décontractée et conviviale.

Épicuriens dans l’âme et passionnés de gastronomie, Suzie Philippe et Luc Larocque décident en février 2020 de relever le défi de prendre le flambeau de Marie-Lène Leduc et Franck Vedel, fondateurs du Comptoir en 2007.



De nouveaux Chevaliers du Goûte-Boudin

Au cours de la soirée de remise des Délys, la présidente de l’AQGBB et Grand-maître, Florence Junca-Adenot, a adoubé deux nouveaux chevaliers, soit Jean-Pierre Lemasson, professeur retraité de l’Université du Québec à Montréal, fondateur du certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie, cofondateur de l’AQGBB et auteur de plusieurs livres sur l’alimentation, dont le dernier Copains comme cochon; ainsi que Liza Frulla, ancienne journaliste, ancienne ministre tant au provincial qu’au fédéral, et actuellement directrice générale de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.



Valoriser le boudin

La mission de l’Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville est de valoriser la qualité du boudin, en faire sa promotion pour que ce mets ancestral devienne emblématique du Québec. Elle vise à reconnaître le travail de tous les artisans québécois œuvrant dans des établissements de charcuterie ou de restauration d’ici.

Pour une première fois d’ailleurs, l’association a tenu une première Semaine nationale du boudin à travers le Québec du 14 au 21 novembre. Les mascottes Creton et Gasporc se sont notamment promenées à Varennes et à Boucherville. Elles se sont arrêtées quelques jours au supermarché Métro.