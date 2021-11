Résumé de l’assemblée publique: création de nouveaux comités municipaux à Sainte-Julie

Voici un résumé de la séance publique tenue le 23 novembre dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

Le nouveau conseil municipal, qui a été assermenté il y a quelques jours, a siégé lors de l’assemblée du mois de novembre. Le maire, Mario Lemay, a déclaré à cette occasion: « Lors de cette séance, nous avons notamment nommé les conseillers qui siégeront aux différents comités municipaux. Nous en avons d’ailleurs créé de nouveaux pour répondre à certains besoins et préoccupations de la population de Sainte-Julie, soit le Comité de travail pour le logement abordable; le Comité de travail sur le transfert du boisé de la Défense nationale à la SÉPAQ; le Comité de travail pour le commerce local; ainsi que le Comité citoyen des aînés. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, ces comités se mettront au travail et des citoyens seront appelés à se joindre à ces équipes. Je vous invite à être à l’affût de nos différents moyens de communication et nous envoyer votre candidature si l’un de ces comités vous interpelle », a-t-il précisé.

• Les élus ont envoyé une requête au ministère des Transports du Québec (MTQ) afin de participer financièrement à la réalisation d’une étude de circulation à l’intersection des chemins du Golf et du Crépuscule, ainsi que pour l’élaboration des plans et devis de construction pour le réaménagement de l’intersection de la rue Principale et du Fer-à-Cheval.

• Le conseil a demandé également au MTQ d’abattre un arbre potentiellement dangereux situé en façade du 1115, rang de la Vallée.

• La Ville a adopté le budget révisé 2021 de l’Office municipal d’habitation de Marguerite d’Youville, et a déposé le budget de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour l’exercice financier 2022 en autorisant le trésorier à payer par chèque la quote part de Sainte Julie pour l’exercice financier 2022 au montant de 611 279 $.

Aides financières et divers

• Le conseil a résilié le contrat attribué à l’entreprise Maximum Protection concernant des services d’agence de surveillance.

• Les élus ont autorisé la Ville de Sainte-Julie à appuyer la demande de financement présentée par la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville pour un projet de gestion des balayeurs de rue.

• Le conseil a accepté de verser, pour l’année 2021, une aide financière de fonctionnement de 15 000 $ à l’organisme La Clé des champs Sainte-Julie. La Municipalité a aussi accordé une aide financière de 1 055,84 $ à l’École de karaté Sankudo de Sainte-Julie, ainsi qu’une somme de 1 320,97 $ à ce même organisme sportif pour l’engagement d’une ressource administrative dans le cadre du volet 6 de la politique d’attribution des subventions municipales. Dans le cadre de ce programme, les élus ont également remis une aide financière de 2 300 $ à l’Association du baseball amateur de Sainte-Julie, ainsi qu’un octroi de 5 796,72 $ à l’Association du hockey mineur local.

• La Ville a adopté le procès-verbal de correction relatif au règlement 1174-1 modifiant le règlement 1174 afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 2 530 000 $ pour payer le coût des travaux d’agrandissement des ateliers municipaux, d’installation d’une unité de climatisation à la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent et aussi d’installation de débimètres et accessoires pour le réseau d’aqueduc.

• Finalement, le conseil a proclamé le 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées et 2022 « Année du jardin » afin de mettre en évidence la contribution des jardins et du jardinage à l’embellissement de notre environnement immédiat.