La Fondation Hôpital Pierre-Boucher, partenaire de la modernisation du Centre mère-enfant de l’Hôpital Pierre-Boucher

Le 23 novembre dernier, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher accueillait des représentants de la Banque Nationale et Desjardins, tous deux partenaires de la Fondation dans l’un des plus grands projets en cours à l’Hôpital Pierre-Boucher : la modernisation du Centre mère-enfant. Ils ont eu le privilège d’accéder au 3e étage de l’hôpital où des travaux majeurs ont lieu depuis quelques mois.



Ce projet vise à améliorer les services d’obstétrique et de néonatalogie par le biais d’un nouveau modèle de soins qui s’appuie sur une approche famille-partenaire et avec de l’équipement de pointe. Il offrira de plus grands espaces et une meilleure intimité pour les familles. De plus, les nouvelles mamans pourront accoucher et attendre leur congé d’hôpital dans la même chambre. Ce sont en moyenne 2 800 naissances qui ont lieu chaque année à l’Hôpital Pierre-Boucher !



La modernisation du Centre mère-enfant représente un investissement de 17 M$, dont 1.5 proviennent de la Fondation. Cette contribution est rendue possible grâce aux dons reçus depuis plusieurs années de la part du grand public et à de généreux partenaires tels que la Banque Nationale et Desjardins. Avec une contribution totale et à part égale à hauteur de 500 000 $, ils démontrent encore une fois leur engagement envers la communauté.



« La Banque Nationale est fière d’être partenaire de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher et de soutenir la modernisation du Centre mère-enfant. En tant que membre du conseil d’administration de la Fondation, je constate l’impact positif de l’organisme avec ce projet qui vise à aider l’hôpital à mieux répondre aux besoins des nouveau-nés et des familles. C’est un plaisir pour nous de mettre nos efforts en commun avec la Fondation afin de contribuer au bien-être de la communauté montérégienne », mentionne Carl Bouchard, vice-président régional | Services aux entreprises, Banque Nationale et membre du conseil d’administration de la Fondation



« Il était tout naturel pour les caisses Desjardins de Longueuil d’unir leurs forces pour soutenir ce projet de grande envergure. Notre apport s’inscrit dans une volonté de contribuer aux organismes de notre milieu. C’est notre façon de les remercier d’enrichir la vie des personnes, de faire avancer notre monde », déclare Normand Besner, directeur général, Caisse Desjardins Pierre-Boucher et membre du conseil d’administration de la Fondation

La Fondation Hôpital Pierre-Boucher est fière de contribuer à ce projet d’envergure et remercie chaleureusement ses partenaires pour leur implication. Leur générosité aura un impact positif direct pour les patients de l’Hôpital Pierre-Boucher.



Pour en savoir plus sur le projet de modernisation du Centre mère-enfant, visitez le fondationhpb.org/centre-mere-enfant/